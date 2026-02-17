Merano, lesioni e maltrattamenti in famiglia: arrestato 41enne

MERANO. Nella giornata di lunedì 16 febbraio 2026 la Squadra anticrimine del Commissariato di Polizia di Stato di Merano ha rintracciato e arrestato un cittadino marocchino di 41 anni, senza fissa dimora, che da tempo gravitava in città.



Gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, relativo a una condanna definitiva. La pena da scontare è di un anno, dieci mesi e quattordici giorni di reclusione.



Secondo quanto comunicato, l’uomo è pluripregiudicato ed era stato ritenuto responsabile di lesioni e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Per questi episodi era stato disposto anche un divieto di avvicinamento.



L’attività investigativa ha portato al rapido rintraccio del 41enne, poi accompagnato negli uffici di Polizia per gli atti di rito. Al termine delle formalità, è stato trasferito alla Casa circondariale di Bolzano, dove sconterà la pena.