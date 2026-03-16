Merano, nuovo consiglio d’amministrazione per la Fondazione Sophie Ploner

MERANO. Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Sophie Ploner, nominato dall’amministrazione comunale di Merano. A guidare l’ente sarà Rosina Kapeller, nominata presidente, affiancata dalla vicepresidente Francesca Gerloni.

Completano il nuovo organo le consigliere Ingeborg Bacher, Nora Maniezzi e Brigitte Kaserer. Il consiglio di amministrazione ha assunto ufficialmente le proprie funzioni ieri, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Stefan Frötscher.

La fondazione affonda le sue radici nella figura della benefattrice Sophie Ploner (1829-1889), che con le proprie disposizioni testamentarie destinò il patrimonio a finalità sociali. Da quella scelta è nata un’istituzione pensata per offrire sostegno nel tempo a persone in situazioni di fragilità.

In particolare, l’obiettivo indicato dalla fondatrice era quello di aiutare assistenti maestre e insegnanti che si trovavano in momenti difficili della vita. Al nuovo consiglio spetteranno ora la gestione del patrimonio e il perseguimento delle finalità della fondazione, nel solco dell’impegno solidale lasciato da Sophie Ploner.