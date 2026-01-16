Merano, pensione per 17 dipendenti tra festa e aneddoti. Ma ora ci sono le sfide sul turnover

MERANO. Un momento di riconoscenza, ma anche di sorrisi e ricordi condivisi. Nelle sale del Kimm di Maia Bassa, l'amministrazione comunale con il passaggio al nuovo anno ha voluto rendere omaggio ai dipendenti e alle dipendenti collocati in quiescenza nel corso del 2025, celebrando il loro percorso professionale al servizio della città. Una festa, che in qualche modo fa comunque rimbalzare una questione scottante: il ricambio all'interno del municipio. È sempre più difficile trovare persone che ambiscono al posto fisso in Comune.

Festa d'addio e riflessioni in sottofondo

Ma non era certo questo il tema della serata, seppure una riflessione in sottofondo resti necessaria. La cerimonia ufficiale, semplice ma sentita, ha visto la partecipazione della sindaca Katharina Zeller e del vicesindaco nonché assessore al personale Nerio Zaccaria, che hanno rivolto parole di ringraziamento a chi, negli anni, ha contribuito con impegno e dedizione al funzionamento della macchina comunale. Un'occasione per sottolineare il valore del lavoro svolto quotidianamente, spesso lontano dai riflettori, ma fondamentale per la vita della comunità.

Ciao scrivania

Tra applausi, strette di mano e qualche aneddoto, l'incontro si è trasformato anche in un momento di festa, a suggello di una lunga stagione professionale e come augurio per una nuova fase della vita. Un saluto caloroso, dunque, a chi lascia la scrivania o il posto di lavoro, portando con sé esperienza, ricordi e un pezzo di storia amministrativa della città.

Tutti i nomi

Ecco i nomi di tutti i dipendenti e le dipendenti premiati, con incarico e anni di servizioi: Martina Rechenmacher (Staff Gabinetto e pubbliche relazioni, 40 anni di servizio) Karoline Riffeser (Servizio organizzazione, 29 anni di servizio), Renate Haspinger (Servizio organizzazione, 32 anni di servizio), Daniela Mariani (Servizio economato, 28 anni di servizio), Luisa Lorenz (Polizia locale, 25 anni di servizio), Loredana Da Sacco (Servizi ausiliari nell'ambito prescolastico e scolastico, 31 anni di servizio), Laura Borgatello (Servizi ausiliari nell'ambito prescolastico e scolastico, 40 anni di servizio), Rudolf Höllrigl (Servizi cimiteriali, 17 anni di servizio), Christian Tribus (Servizi cimiteriali, 41 anni di servizio), Josef Gruber (Giardineria comunale, 33 anni di servizio), Manfred Zischg (Cantiere comunale, 33 anni di servizio), Stefan Trenkwalder (Cantiere comunale, 33 anni di servizio), Stefano Daldossi (Polizia locale, 31 anni di servizio), Alberto Endrizzi (Polizia locale, 31 anni di servizio), Elmar Gobbi (Servizio biblioteche, musei e archivi, 26 anni di servizio), Max Malleier (Servizio biblioteche, musei e archivi, 33 anni di servizio), Christian Dapunt (Servizio biblioteche, musei e archivi, 37 anni di servizio).