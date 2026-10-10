MERANO. Merano rende omaggio a Zinedine Zidane, uno dei nomi più celebri del calcio internazionale. L’ex fuoriclasse francese, oggi allenatore della nazionale transalpina, trascorre da anni le proprie vacanze nella città termale, dove è tornato anche in questa occasione.

Per celebrare il legame con il territorio, Zidane ha ricevuto un riconoscimento speciale al Kurhaus, alla presenza della sindaca Katharina Zeller e del vicesindaco Nerio Zaccaria. Alla cerimonia hanno partecipato anche i consiglieri comunali Barbara Hölzl, Daniele Di Lucrezia, Antonella Costanzo e Stefan Frötscher, oltre all’artista Ulrich Egger.

L’omaggio rappresenta un’occasione per rendere merito a una figura che ha segnato la storia del calcio mondiale.

La sua presenza a Merano conferma il rapporto che da anni lo lega alla città, scelta come meta per i suoi soggiorni di vacanza. Il riconoscimento consegnato al Kurhaus ha così portato al centro dell’attenzione cittadina una personalità di fama internazionale, accolta dalle autorità locali.