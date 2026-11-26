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MERANO. Prime auto nel nuovo tunnel di Merano. Nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre 2026, è stato aperto al traffico il collegamento tra la rotatoria della stazione ferroviaria e l'imbocco della Val Passiria.
Il nuovo tratto raggiunge la zona produttiva di Tirolo, creando un collegamento diretto destinato a modificare i flussi di traffico nell'area meranese.
L'apertura rappresenta un passaggio importante per la viabilità cittadina, con l'obiettivo di alleggerire il traffico sulle strade urbane e agevolare gli spostamenti verso la Val Passiria.
Con il transito dei primi automobilisti entra così in servizio un'infrastruttura strategica per il futuro della mobilità di Merano e dei comuni limitrofi.