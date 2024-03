Merano, rogo all’albergo chiuso per lavori a Maia Bassa

Fiamme nell'hotel Alla Torre chiuso per ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Parrocchia a Maia Bassa poco dopo le 18.30 di oggi, 6 marzo. L'incendio è stato spento ma i danni sono ingenti. Sulle cause del rogo indagano i vigili del fuoco permanenti di Bolzano. LE FOTO (vvff Maia Bassa)