Merano, ruba profumi e creme costose per 420 euro: identificato e denunciato

MERANO. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Merano hanno identificato e denunciato per furto aggravato l’uomo ritenuto responsabile di un episodio avvenuto all’interno di un negozio di articoli per la cura della persona. L’indagato avrebbe occultato sotto i vestiti diversi profumi e prodotti costosi, per un valore complessivo di circa 420 euro, tentando di allontanarsi dal punto vendita e facendo scattare le barriere antitaccheggio.



Determinante si è rivelata la collaborazione del responsabile dell’esercizio commerciale che, al momento della formalizzazione della denuncia, ha fornito una ricostruzione dettagliata dell’accaduto e consegnato ai militari una copia dei filmati di videosorveglianza relativi all’episodio. Il materiale acquisito ha consentito di raccogliere elementi utili per l’avvio e il proseguimento delle indagini.



L’attività investigativa, spiegano dall’Arma, non è stata semplice. Per arrivare all’identificazione dell’autore è stato necessario un lungo lavoro di comparazione, con l’analisi di migliaia di frame legati anche a episodi pregressi, al fine di risalire con certezza al protagonista del furto.



Il comandante della Compagnia carabinieri di Merano, nel sottolineare il buon operato dei militari, ha evidenziato l’importanza di denunciare sempre i reati subiti. Un invito rivolto in particolare ai commercianti, affinché si dotino di adeguati sistemi di prevenzione e difese passive, strumenti fondamentali per contrastare e scoraggiare comportamenti analoghi.