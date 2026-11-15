MERANO. Dopo la petizione online a favore della Rockarena del febbraio 2025, ora arriva la raccolta firme contro la costruzione della sola palestra di roccia in via Palade. Infatti, sabato 21 novembre - dalle ore 9 alle 13 in via Cassa di Risparmio - la lista Civica per Merano allestirà un banchetto per avviare una raccolta firme a sostegno della realizzazione di un palazzetto dello sport polifunzionale, in alternativa al progetto di costruzione della nuova palestra d'arrampicata «Rockarena».

Al centro della questione, che alla maggioranza è costata la fuoriuscita del consigliere Tommaso Cortellessa, vi è la destinazione delle ingenti risorse pubbliche (tra gli 11 e i 15 milioni di euro) e degli spazi adiacenti all'Ippodromo, in un momento considerato decisivo per l'assetto urbanistico e sportivo della città.

A illustrare le ragioni dell'iniziativa è Andrea Rizzo, referente della Civica per Merano, che sottolinea come l'attuale congiuntura imponga una riflessione approfondita prima di compiere scelte irreversibili. «Si sono create adesso le condizioni perché si possa almeno valutare la fattibilità del progetto di un palazzetto dello sport, in quanto da un lato la Provincia ha acquisito i terreni dell'areale dell'ex caserma e dall'altro l'argomento è diventato di dominio pubblico, in quanto il Comune sta per destinare una cifra importante, quasi 15 milioni di euro, alla realizzazione di una palestra d'arrampicata», afferma Rizzo, che aggiunge: «Il problema è che se venissero usati questi fondi per realizzare un lotto unico che prevede solo l'arrampicata, diventerà difficile in futuro realizzare un polo sportivo che venga incontro alle esigenze delle società che di fatto una casa per fare le attività sportive ancora non l'hanno».

Il nodo sollevato dalla Civica riguarda decine di associazioni e centinaia di atleti di discipline come pallamano, calcio a 5 e ginnastica artistica che chiedono di non dover per forza utilizzare il palestrone scolastico di via Wolf. Ancora Rizzo: «Tutti gli sport indoor oggi come oggi devono appoggiarsi alle strutture scolastiche usufruendo di orari non sempre programmabili e di strutture a volte obsolete».

Una convivenza forzata che, secondo l'esponente della Civica, finisce per penalizzare anche la didattica e gli istituti scolastici stessi. «Le scuole dovrebbero avere la priorità nell'utilizzo delle strutture. Condividerle con le società sportive significa anche un maggior deterioramento delle strutture stesse, manutenzione sempre più frequente e soprattutto togliere degli spazi agli studenti», spiega Rizzo. Da qui la scelta di chiamare direttamente in causa la cittadinanza: «Per questo abbiamo deciso di raccogliere le firme per vedere se i cittadini meranesi la pensano come noi», è il messaggio della Civica.

Sul fronte opposto, la spinta verso una nuova e più ampia struttura per l'arrampicata affonda le radici in una presa di posizione dell'Alpenverein. In effetti, nel febbraio 2025 una petizione online aveva già raccolto 1.033 sottoscrizioni proprio per chiedere con urgenza una nuova palestra d'arrampicata a Merano, denunciando il completo sovraffollamento dell'attuale impianto.

I promotori evidenziavano come molti appassionati (per la verità molti provenienti da fuori Merano) fossero costretti a lunghe attese o a rinunciare all'attività, sottolineando che la mancanza di spazio rappresentasse non solo un disagio per gli utenti paganti, ma addirittura un «serio problema di sicurezza», si leggeva nella petizione. La contemporanea presenza di arrampicata libera, corsi e allenamenti delle squadre renderebbe impossibile una gestione ordinata, e le limitazioni orarie verrebbero giudicate controproducenti.

Nel testo si rimarcava inoltre il valore culturale dell'alpinismo e degli sport di montagna a Merano, il potenziale attrattivo per residenti e turisti soprattutto nei mesi invernali, nonché i benefici per la salute e la socializzazione di bambini e ragazzi. A sostenere con convinzione quella prospettiva era intervenuta, sotto la petizione del 2025, direttamente Katharina Zeller, allora vicesindaca e oggi sindaca di Merano.

In quell'occasione Zeller aveva espresso pieno appoggio al piano elaborato dall'Alpenverein per l'ampliamento della Rockarena, dichiarando testualmente: «Merano deve investire nei propri impianti sportivi, quelli esistenti sono in gran parte troppo piccoli e non più al passo coi tempi. L'Alpenverein ha presentato un ottimo progetto per l'ampliamento della Rockarena, la Provincia si farebbe carico della quota principale dei costi. Un'occasione che dobbiamo cogliere al più presto!», aveva commentato l'attuale sindaca.

«Se ci sono i soldi della Provincia, allora si costruisca una struttura multifunzionale», chiude Rizzo che nel frattempo ha lanciato una sua petizione online: poco meno di 200 le firme raccolte per la casa dello sport. L'appuntamento del 21 novembre in via Cassa di Risparmio rappresenterà così un primo banco di prova per misurare gli orientamenti della comunità meranese sulle vere priorità sportive della città.