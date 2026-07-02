MERANO. Proseguono senza sosta anche oggi le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza nelle aree colpite dalla colata detritica che nei giorni scorsi ha interessato il territorio meranese. Sul posto sono impegnati circa 55 vigili del fuoco volontari dei Corpi di Maia Alta, Maia Bassa, Montefranco, Labers e Avelengo.

A supporto delle attività, nella mattinata, sono intervenuti anche i Corpi di Lana, Postal, Foiana, Cermes e Gargazzone, appartenenti al Distretto 4, insieme ai Vigili del Fuoco del Corpo Permanente di Bolzano, al Servizio Strade, all'Ufficio Bacini Montani e alla Protezione Civile.

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Gli interventi sono concentrati sullo sgombero delle abitazioni invase da fango e detriti e sulla pulizia della Strada Provinciale SP8, con l'obiettivo di ripristinare la viabilità e consentire la riapertura dell'arteria nel più breve tempo possibile. Parallelamente proseguono il monitoraggio dell'area di distacco della frana e le opere necessarie a mettere in sicurezza il versante.

Nel corso delle operazioni svolte ieri è arrivata anche una buona notizia: i soccorritori sono riusciti a recuperare vivo un gatto rimasto in una delle abitazioni colpite dalla colata. L'animale è stato tratto in salvo in buone condizioni.

Le autorità hanno infine rivolto un ringraziamento a tutte le forze d'intervento e ai numerosi volontari che, da giorni, lavorano senza interruzione per riportare il territorio alla normalità e garantire la sicurezza della popolazione.