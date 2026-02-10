Le ultime
10:16
Il mondo chiamato a raccontare Umberto Eco, maratona web aperta a tutti
09:22
Meloni, l'Italia non permetterà mai più che la storia delle foibe sia negata
09:14
Borsa: partenza debole in Europa, Francoforte -0,22%
09:10
Borsa: Milano apre cauta (+0,18%), in luce Cucinelli, Moncler e Mediobanca, giù Mps
08:41
Lo spread Btp Bund è invariato in avvio a 60,9 punti
08:38
Borsa: Asia ai massimi coi tecnologici, brilla ancora Tokyo
08:15
L'utile Mps sale a 3,04 miliardi, 2,6 miliardi di dividendi
07:52
Macron, 'l'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via
07:40
Macron, 'Debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale'
06:07
Ucraina: Media, funzionari Nato affermano che il Giappone intende unirsi al Purl
Salute

Merano, sequestrati 58 chili di pesce senza tracciabilità per sushi

Ispezione della Guardia di finanza in un ristorante asiatico. Trovati prodotti ittici surgelati privi di indicazioni obbligatorie e documenti di provenienza. Sequestrati 58 chili di merce e segnalate violazioni all’Azienda sanitaria

MERANO. Prodotti ittici destinati alla preparazione di sushi e alla somministrazione ai clienti, ma privi di tracciabilità e indicazioni obbligatorie, sono stati scoperti dalla Guardia di finanza in un ristorante asiatico di Merano. L’intervento è stato eseguito dai militari della Compagnia di Merano e della Tenenza di Silandro, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli economici del territorio in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

L’ispezione, finalizzata anche alla verifica della regolare assunzione dei lavoratori, ha riguardato il rispetto delle norme a tutela della sicurezza alimentare. Durante i controlli nei locali, i finanzieri hanno individuato alcune celle frigorifere contenenti prodotti ittici surgelati, tra cui gamberi, polpi, salmone, seppie e branzini, conservati in sacchi privi delle prescritte indicazioni di tracciabilità.

I successivi accertamenti hanno permesso di verificare l’assenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alla provenienza degli alimenti e del registro dell’abbattitore. Alla luce delle irregolarità, le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo di 58 chilogrammi di prodotti ittici, destinati alla preparazione di sushi, poiché sprovvisti delle informazioni obbligatorie su luogo e data di pesca, scadenza e lavorazioni subite.

Il controllo ha inoltre fatto emergere violazioni della normativa HACCP, che saranno segnalate al Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Salute degli Alimenti dell’Azienda sanitaria di Merano. La merce sequestrata sarà avviata alla distruzione in quanto ritenuta non idonea al consumo.

