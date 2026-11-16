MERANO. Sfrecciava a 105 chilometri orari in pieno centro abitato, lungo una strada dove il limite è di appena 40. Una corsa nella notte costata cara a un giovane automobilista, fermato dagli agenti della polizia locale di Merano: per lui una multa di 724 euro e il ritiro immediato della patente.

L'episodio è avvenuto cinquanta minuti dopo la mezzanotte di domenica 15 novembre 2026, durante un posto di controllo della velocità organizzato dagli agenti del Comando di polizia locale in via Roma. A finire nel mirino degli operatori è stata un'autovettura di grossa cilindrata che procedeva a una velocità ben superiore a quella consentita.

Il rilevamento ha fatto segnare 105 chilometri orari, ben 65 oltre il limite previsto in quel tratto di strada. Una violazione particolarmente grave, anche considerando che l'infrazione è stata accertata all'interno del centro abitato. Gli agenti hanno quindi fermato il veicolo, identificato il conducente e proceduto con le sanzioni previste.

Per il giovane è scattata una sanzione amministrativa di 724 euro, accompagnata dal ritiro della patente di guida. Il Comando della polizia locale di Merano ha confermato che proseguiranno i controlli mirati sulla rete stradale cittadina, con l'obiettivo di contrastare gli eccessi di velocità e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e agli altri utenti della strada.