MERANO. Sorpresi nel cuore della notte all'interno del cimitero comunale di Merano, due uomini del posto, di 38 e 50 anni, sono stati fermati e denunciati dalla polizia locale. L'intervento è scattato attorno all'una nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, dopo la segnalazione del custode, che aveva notato la presenza di persone entrate abusivamente nella struttura.

Gli agenti della polizia locale, arrivati rapidamente sul posto, hanno individuato e bloccato i due uomini all'interno dell'area cimiteriale. Durante le operazioni di identificazione, uno dei fermati è stato trovato in possesso di diversi oggetti atti a offendere, tra cui un blocco di porfido, una forchetta da carne a due punte, alcune forbici e delle chiavi a bussola. L'uomo non è stato in grado di fornire una giustificazione del possesso di quel materiale in relazione al luogo e all'orario.

Il tempestivo intervento degli agenti ha impedito che venissero commessi furti all'interno del cimitero. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, mentre per i due uomini è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano. Entrambi sono stati quindi segnalati all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza.