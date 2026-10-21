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MERANO. Ha svaligiato un'auto parcheggiata in via Garibaldi, impossessandosi di oggetti per un valore complessivo di circa 2.000 euro, ma è stato individuato dalla polizia locale nel giro di appena un'ora. Protagonista dell'episodio un cittadino algerino di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, entrato in azione nella serata di martedì 20 ottobre.
La polizia locale di Merano è riuscita a risalire rapidamente al presunto responsabile del furto, rintracciandolo ancora in possesso dell'intera refurtiva. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato anche un coltello.
Per il 45enne è scattata una denuncia a piede libero. L'intervento si è concluso nel giro di appena un'ora dal furto, consentendo di recuperare tutti gli oggetti sottratti dall'automobile.