MERANO. Un cittadino nota un uomo aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate in via Foro Boario e chiama il 112. La segnalazione permette ai carabinieri della Stazione di Tirolo di intervenire in tempo e bloccare un tentativo di furto. Nei guai è finito un 36enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, denunciato a piede libero.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nel tardo pomeriggio. Arrivati sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di forzare la portiera anteriore destra di una vecchia Toyota, regolarmente posteggiata lungo la strada. Il 36enne è stato fermato prima che riuscisse ad aprire la vettura o ad allontanarsi.

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato una chiave inglese da 10 e un taglierino, entrambi sottoposti a sequestro. L’uomo era inoltre privo di documenti di riconoscimento. Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia per tentato furto su auto in sosta, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e mancata esibizione dei documenti.

La Compagnia carabinieri di Merano sottolinea il ruolo decisivo della collaborazione dei cittadini: la telefonata al numero unico di emergenza ha consentito alla pattuglia di intervenire mentre il tentativo di effrazione era ancora in corso. L’Arma annuncia la prosecuzione e il potenziamento dei controlli sul territorio, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e alla sicurezza di residenti e turisti nel Burgraviato.