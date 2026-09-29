MERANO. Ha tentato di rubare una bicicletta e, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. È stato però raggiunto e bloccato poco dopo dalla polizia. È una delle operazioni condotte nel fine settimana dal Commissariato di Merano, impegnato nei controlli sul territorio. L’intervento è avvenuto nella serata di venerdì 25 settembre e si è concluso con l’arresto di un cittadino marocchino.

Dopo il tentativo di fuga, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti e quindi arrestato per i fatti contestati e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è stato inoltre notificato il foglio di via disposto dal questore di Bolzano Giuseppe Ferrari, nell’ambito delle misure di prevenzione di competenza dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Un secondo intervento è stato portato a termine sabato 26 settembre e riguarda l’uomo già arrestato lo scorso 5 settembre a Merano, protagonista dell’episodio nel quale era stato sequestrato un machete e un agente della Polizia di Stato era rimasto ferito. Dopo gli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione è stata verificata la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Al momento della scarcerazione, in seguito al provvedimento adottato dal questore, l’uomo è stato quindi accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. Il trasferimento è stato disposto in vista delle procedure previste per il successivo rimpatrio nel Paese d’origine. Entrambe le operazioni rientrano nell’attività di prevenzione e controllo svolta dalla Polizia di Stato a Merano.