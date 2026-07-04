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MERANO. Proseguono senza sosta nel Meranese le operazioni di sgombero e di messa in sicurezza dopo la colata detritica che nei giorni scorsi ha colpito il territorio.
Gli interventi si concentrano soprattutto nelle aree residenziali e nelle aziende agricole danneggiate, oltre che sul ripristino delle infrastrutture e sulla messa in sicurezza della strada provinciale.
Al lavoro ci sono il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, numerosi corpi dei volontari, il Servizio strade, l'Ufficio sistemazione bacini montani, la Protezione civile e diverse imprese specializzate nel movimento terra.
Arrivano intanto segnali positivi per le persone evacuate. La maggior parte dei 69 sfollati, allontanati in via precauzionale durante l'emergenza, ha già potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.
Resta invece ancora critica la situazione per alcuni edifici che hanno riportato danni più gravi. Per queste strutture i tempi necessari per il rientro e la riapertura non sono ancora prevedibili.