MERANO. Sull'edizione di oggi del giornale, raccontiamo dei tre cuccioli di cane ritrovati in un sacchetto di nylon e dell'appello contro l'abbandono rilanciato da Silvia Piaia, presidente del Canile Naturno che aveva preso in cura gli esemplari, venuti alla luce pochissimi giorni prima.

Purtroppo, nonostante tutte le cure, due di loro non ce l'hanno fatta e sono spirati nelle scorse ore. Prende così, se possibile, ancora più forza l'appello dell'associazione: se non sapete come tenere il vostro animale domestico, contattate l'associazione Canile Naturno o altri sodalizi che tutelano gli animali, sempre disponibile a cercare e trovare una soluzione.





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