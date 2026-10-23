MERANO. Mobilitazione dei vigili del fuoco nella notte a Merano per soccorrere un uomo caduto nel Passirio. L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando è stata segnalata la presenza di una persona in acqua. Numerose squadre dei pompieri della città e delle località vicine sono intervenute per raggiungere il punto dell'incidente e recuperare il ferito.

I soccorritori hanno individuato l'uomo nel letto del torrente, dove era finito dopo una caduta le cui circostanze devono ancora essere chiarite. Secondo le prime informazioni, si trovava in forte stato di ebbrezza e aveva riportato una ferita a una gamba. Nonostante l'intervento di numerose squadre, la situazione non avrebbe comportato un concreto pericolo di annegamento, dal momento che in quel tratto il livello dell'acqua era particolarmente basso.

Una volta raggiunto e recuperato, l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all'ospedale di Merano per gli accertamenti e il trattamento delle lesioni riportate. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Restano da chiarire le cause della caduta nel Passirio. L'intervento ha richiesto la mobilitazione di diverse squadre dei vigili del fuoco.