MERANO. Ricarichi al triplo e mezze bottiglie: la ricetta di Helmuth Köcher per salvare il vino divide gli esercenti meranesi. Una cura d'urto per rianimare un settore che fatica a smaltire le scorte e a intercettare le nuove abitudini di consumo. A lanciarla è l'ideatore del Merano WineFestival, che propone un cambio di rotta sui listini e nei formati di servizio della ristorazione. «Nei pubblici esercizi, rincari del vino limitati a tre volte il costo della bottiglia e introduzione della bottiglietta da 0,375 litri: così ridiamo fiato a un'intera filiera!», è l'appello lanciato dal WineHunter. La ricetta anticrisi parte dall'allarme del mondo vitivinicolo che dagli anni Novanta ha dimezzato i consumi e nei magazzini conserva un invenduto pari a 7 miliardi di bottiglie. Tuttavia, quanto sostenuto da Köcher come strategia per combattere la crisi del settore vitivinicolo non sembra trovare unanime consenso tra gli esercenti. Tra i banchi dei locali e nelle sale dei ristoranti meranesi, dove si fanno i conti con margini, affitti e preferenze della clientela, la ricetta suscita perplessità e distinguo.

Lo chef stellato

A sollevare riserve sia sul formato ridotto sia sulle cause del rallentamento è Claudio Melis, chef e patron del ristorante stellato In Viaggio. «La 0,375 personalmente non la condivido molto per una questione di bontà del contenuto. È risaputo che lo stesso vino in magnum è semplicemente più buono», afferma Melis, sottolineando come l'evoluzione del prodotto cambi in base alla capienza. Anche sui ricarichi la sua esperienza diverge dall'idea di Köcher: «Noi applichiamo la regola del 3,5 alla bottiglia. Per il bicchiere quella del 5,5, considerando però che versiamo oltre la tacca. È anche vero che la nostra cantina è per il 70% composta da vini naturali. Il problema della vendita del vino non necessariamente è legato al prezzo, ma all'interesse o meno al vino stesso!».

Dal ristorante al bar

Sulla complessità gestionale interviene Massimo Bonfiglio del Milchbar: «Nella gestione dei prezzi di un bar è fondamentale trovare un equilibrio tra le esigenze del cliente e la necessità del gestore di ottenere un margine di guadagno adeguato», osserva Bonfiglio, che aggiunge: «Ricordo che il vino rappresenta una voce di vendita importante per l'attività, al pari di prodotti di largo consumo come la birra e il caffè, ma il rincaro dipende da fattori strutturali. Poiché il costo generale delle materie prime è in costante crescita - prosegue il barista - è naturale che i prezzi al pubblico subiscano un rincaro. Tuttavia, anche qualora il costo della singola bottiglia restasse invariato, l'aumento dei costi fissi dell'attività renderebbe necessario ridistribuire queste spese sui listini di tutti i prodotti venduti, incluso il vino, per garantire la sostenibilità economica del locale».

Parlano i ristoratorI

Articolata è anche l'analisi di Wilson Lemus del ristorante Sigmund, che dal canto suo aveva già discusso questa ipotesi con Köcher. Pur comprendendo il legame con l'inasprimento delle leggi sull'alcol alla guida -- che frenano l'acquisto della bottiglia intera -- Lemus boccia la mezza bottiglia al tavolo. «Secondo me non è una bella immagine la bottiglia da tre decimi: va bene per il minibar in albergo, ma non sul tavolo», spiega il gestore. Quanto al rincaro sulla bottiglia, Lemus precisa: «Standardizzare il rincaro è un discorso generalizzato, soprattutto quando ci sono affitti da pagare e stipendi che nel nostro settore sono saliti. Vorrebbe dire andare a giocare proprio al limite, stare sul filo del rasoio». Chiude il quadro Paolo Ghione della Cicchetteria, dove la vendita del vino rappresenta una buona fetta del fatturato. «La bottiglietta da 0,375 litri da noi non funziona. L'avevamo introdotta all'inizio, ma è un prodotto che non vendiamo», racconta il gestore. La chiave scacciacrisi, per Ghione, è adattarsi ai gusti del pubblico: «Nel tempo abbiamo cercato di capire i gusti dei clienti e abbiamo aggiornato la nostra offerta, scegliendo anche vini un po' più abbordabili, in modo che chi vuole bere un bicchiere non debba spendere cifre eccessive». Un'attenzione che riguarda anche l'alcol: «Sul fronte della gradazione abbiamo in carta dei vini dealcolizzati e qualcosa con gradazioni più basse, intorno ai 13°, 12,5° o 11,5° soprattutto tra i bianchi, mentre per i rossi rimaniamo sempre sui 14° o 14,5°», conclude Ghione.