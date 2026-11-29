MERANO. Ai Mercatini di Natale è bufera istituzionale: il vicepresidente della Giunta provinciale "relegato" tra il pubblico attacca la sindaca Zeller. A far esplodere la polemica è appunto Marco Galateo, che pur essendo stato invitato all'evento è stato lasciato tra il pubblico senza alcun coinvolgimento sul palco. Un episodio che si somma alle critiche di Galateo per la gestione logistica della serata - con i bambini del coro Vivaldi lasciati a cantare sotto la pioggia - e che ha spinto la sindaca Katharina Zeller a chiamare in causa l'Azienda di soggiorno, ente organizzatore della manifestazione.

Una giustificazione che Galateo respinge con durezza, accusando la prima cittadina di eludere sistematicamente le proprie responsabilità politiche e amministrative. «Basta con lo scaricabarile. Dopo il fallimento della festa per l'inaugurazione del tunnel, il sindaco Zeller ha lasciato intendere che l'evento fosse stato organizzato dai Vigili del fuoco volontari. Dopo le critiche per la cerimonia di apertura dei Mercatini di Natale, con i bambini del coro lasciati sotto la pioggia, chiama in causa l'Azienda di soggiorno. Ogni volta che a Merano qualcosa va storto, Zeller trova qualcun altro a cui attribuire la responsabilità», l'affondo di Galateo.

Secondo l'esponente della giunta provinciale, il comportamento tenuto ai Mercatini rappresenterebbe solo l'ultimo capitolo di un metodo amministrativo. Galateo ripercorre infatti i precedenti attriti, a partire dal caos legato all'apertura del tunnel di Monte Benedetto: «Il sindaco Zeller ha scaricato la responsabilità sui Vigili del fuoco. Parliamo di volontari, che noi invece vogliamo pubblicamente ringraziare per come hanno saputo disinnescare la patata bollente lasciata loro in mano. Ci si aspetterebbe almeno un po' di imbarazzo prima di chiamarli in causa per sottrarsi alle domande su come sia stata organizzata la serata, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e su quale ruolo abbia avuto il Comune».

Sull'inaugurazione natalizia, Galateo ricorda alla sindaca il suo ruolo di padrona di casa: «Il sindaco Zeller dimentica che rappresenta Merano anche quando a organizzare un evento è un altro ente. Le spettava assicurarsi che una manifestazione così importante per la città fosse anche un'occasione di rispetto istituzionale». L'affondo di Galateo si estende poi alle scelte strategiche sulla città, dalla spesa da quasi 12 milioni di euro per la Rockarena - giudicata sproporzionata a fronte delle carenze per le altre società sportive - fino allo stop imposto ai 21 milioni messi a disposizione dalla Provincia per il rilancio dell'ippodromo, bloccati in nome dell'emergenza abitativa. «Zeller ha messo le due questioni una contro l'altra», osserva Galateo, concludendo con un giudizio tranchant: «Zeller restituisce l'immagine di una città di fatto commissariata, senza una guida, senza una visione e senza una strategia».

Da noi contattate, la presidente dell'Azienda di Soggiorno Ingrid Hofer e la vice Monica Marabese preferiscono non prendere posizione. A sostegno del vicepresidente interviene anche l'assessore Christian Bianchi: «Ricordo di aver ricevuto più volte trattamento analogo in cerimonie riguardanti atti avvenuti nel Comune di Laives. Probabilmente uno stile dei nuovi sindaci della Svp, poco inclini a rispettare le figure istituzionali italiane. Uno stile che certamente non è in linea con la capacità nel passato, da parte di figure importanti».