MERANO. Martedì 13 luglio li potremo ammirare ad America's Got Talent, dopo che la coppia artistica di ventriloqui formata da Naimana Casanova e Daniele Tommasi è stata a lungo corteggiata dal celebre programma della NBC. Un talent che nel corso delle sue puntate può vantare decine di milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Insomma, i due meranesi martedì si esibiranno nella mecca dei talent. Come detto, Naimana Casanova e Daniele Tommasi sono stati a lungo corteggiati dagli autori del talent americano che li ha potuti ammirare nel corso della tante apparizioni nelle televisioni di tutto il mondo.

Spiega Naimana Casanova: «Ci hanno chiamato loro, avendoci visto nelle tv di altre nazioni. Abbiamo fatto un provino per poter essere martedì in onda, anche se in realtà sono due anni che ci chiamano. Il primo anno abbiamo detto di no, volevamo essere pronti, poi abbiamo detto di sì. Il punto è che quello è un palcoscenico veramente importante per il quale dovevamo essere all'altezza».

La cantante lirica, che con Daniele Tommasi ha formato una coppia artistica e anche nella vita privata, mantiene il massimo riserbo sull'esibizione: «Canteremo, noi e i nostri pupazzi, un'aria da una celeberrima opera italiana, ma di più non posso dire».

«Siamo una coppia originale, non ci sono coppie di ventriloqui in giro in questo momento e non sono nemmeno tanti gli italiani che sono stati invitati a questa trasmissione», spiega Daniele Tommasi, che per l'occasione ha preparato due nuovi pupazzi: «Fatti a mano: un cavallo per Naimana e un uomo che tiene in braccio me stesso, difficile da sostenere per più di due minuti, soprattutto se si deve cantare».

L'esperienza negli Stati Uniti ha portato il duo da Los Angeles agli studios di Pasadena. «Il livello di professionalità di questa produzione è pazzesco. Tutto, dalle prove alle interviste, è organizzato nei minimi dettagli. Ci sono centinaia di persone che lavorano dietro a questo talent».

Il duo ha saputo fondere lirica e ventriloquia creando il "ventriloquismo lirico", diventato il proprio marchio di fabbrica. Tra le esperienze più importanti figurano "Dalla strada al Palco" su Rai 2, Britain's Got Talent nel 2024, iUmor in Romania e "Di Buon Mattino" su Tv2000.

Nel 2023 la coppia ha partecipato anche al Salieri Circus Award, ottenendo apprezzamenti per l'originalità della propria "Opera Ventriloquis".

Accanto agli impegni televisivi, Naimana Casanova e Daniele Tommasi continuano a esibirsi anche per le strade di Merano. «Per noi il contatto immediato con la gente è fondamentale. Esibirci sul palco americano oppure nel centro di Merano sono due facce della stessa medaglia: trasmettere un po' di felicità e spensieratezza, soprattutto in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo».