MERANO. Mancano ormai poche settimane: il 26 novembre aprirà la circonvallazione nord-ovest di Merano. Il cantiere però non è chiuso. Resta da completare il ponte sul torrente Passirio, una nuova struttura che sostituirà quella attuale. È stata pensata per garantire i collegamenti con la val Passiria ed evitare interruzioni durante i lavori di abbassamento del ponte esistente, che sarà demolito a opera ultimata.

Lo spostamento e la ridefinizione del progetto, inserito nel secondo lotto della circonvallazione, pongono alcuni nodi evidenziati dai Verdi. Il primo riguarda i costi, saliti a 57,8 milioni di euro dai 52 preventivati nove anni fa. Il secondo è l’impatto sul territorio. Tutto questo arriva dopo il forte aumento dei costi di costruzione del tunnel di Monte Benedetto, passati dai 214,6 milioni di euro preventivati nel 2025 alla cifra aggiornata di 299 milioni di euro.

«Con la variante urbanistica del 2025 si è voluto risolvere il problema del traffico durante i lavori del ponte – spiega la consigliera provinciale Madeleine Rohrer –. Ma sono emerse altre criticità, ad esempio circa il biotopo e la ciclabile».

Il nuovo ponte

Il ponte si trova a Merano, lungo il tracciato che collega l’area urbana alla val Passiria. L’area d’intervento interessa in parte anche il territorio comunale di Tirolo e zone paesaggistiche sensibili come il bosco ripariale nei pressi del monte San Zeno.

La scelta di un nuovo ponte nasce da un rischio preciso. Se il tunnel venisse chiuso durante i lavori di abbassamento del ponte attuale, si resterebbe senza un collegamento alternativo efficiente verso la val Passiria. Per questo la Provincia ha imposto una revisione della strategia d’intervento.

L’aumento dei costi

Rispetto al contratto originario assegnato nel luglio 2017, che partiva da poco meno di 52 milioni di euro, l’aumento dei costi del ponte sul Passirio non è trascurabile.

Lo confermano le risposte dell’assessore provinciale Daniel Alfreider alle interrogazioni di Madeleine Rohrer. L’approvazione della variante, lo scorso febbraio, fa lievitare i costi complessivi di oltre 6 milioni di euro e porta la spesa a un totale di 57,8 milioni. Quanto all’impatto sul territorio, l’area interessata prevede l’occupazione di 2.673 metri quadrati in modo permanente e di 1.516 metri quadrati in via temporanea.

La consigliera provinciale meranese ha approfondito anche i costi del tunnel di Monte Benedetto. Le risposte a due diverse interrogazioni mostrano, nel giro di un anno e mezzo, un incremento di quasi 84,5 milioni di euro, che porta il costo complessivo dell’infrastruttura a un passo dalla soglia dei 300 milioni. Completano il quadro i costi di esercizio stimati per il tunnel, tra ventilazione, illuminazione e pulizia, che peseranno sul bilancio per circa 40 mila euro al mese.

La ciclabile verso Tirolo

Uno dei nodi del procedimento sul ponte è il tracciato della ciclabile di collegamento con Tirolo. Nel novembre del 2025 il Comitato ambientale della Provincia ha dato parere positivo, ma ha prescritto lo stralcio della variante urbanistica.

La motivazione era di carattere paesaggistico. Mantenere la traccia della ciclabile avrebbe impedito di smantellare e rimuovere del tutto la vecchia strada provinciale a nord, lasciando una ferita visibile sul pendio e precludendo la rinaturalizzazione del monte San Zeno. La giunta provinciale ha recepito l’indicazione e ha stralciato la variante.

Il biotopo di Lazago

Il pacchetto di prescrizioni ambientali fissa paletti molto stretti per la tutela del territorio. Il progetto esecutivo prevede la demolizione integrale della vecchia sede stradale e delle strutture dismesse e vincola i cantieri alla massima riduzione del consumo di suolo. Boschi ripariali, fasce fluviali e aree naturali devono essere rigorosamente risparmiati dal passaggio dei mezzi.

Sul fronte naturalistico, il Comitato ambientale e la giunta provinciale si sono espressi anche sull’ampliamento del biotopo di Lazago. Il Comitato ha incoraggiato a estendere l’area protetta anche oltre i confini comunali, nel territorio di Tirolo. La giunta ha preso atto dell’indicazione e l’ha fatta propria, ma ha rinviato l’attuazione a un «prossimo futuro», come dice la delibera, per evitare di introdurre vizi formali e di procedimento.