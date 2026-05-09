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Benessere

Palace Merano rilancia lo Sport Recovery Lab con Zidane, Compagnoni e Schwazer

A un anno dall’apertura, la struttura altoatesina ha riunito tre grandi nomi dello sport internazionale per fare il punto sui risultati raggiunti e sui nuovi programmi dedicati a performance, prevenzione e salute personalizzata

MERANO. Un incontro all’insegna dello sport, del benessere e della longevità. Il Palace Merano ha celebrato il primo anniversario dello Sport Recovery Lab riunendo tre volti simbolo del progetto: Zinedine Zidane, Deborah Compagnoni e Alex Schwazer.

La struttura altoatesina ha condiviso il momento attraverso i propri canali social, sottolineando come i tre ambasciatori rappresentino la filosofia del centro, fondata su prevenzione, recupero fisico e ottimizzazione delle prestazioni sportive.

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sui risultati ottenuti nel primo anno di attività del laboratorio dedicato agli atleti e al benessere personalizzato. Al centro del confronto, l’importanza di un approccio costruito sull’esperienza diretta, sulla cura della persona e su programmi studiati su misura.

Il Palace Merano ha ribadito inoltre la volontà di continuare a sviluppare percorsi dedicati sia agli sportivi professionisti sia a chi desidera migliorare salute, forma fisica ed equilibrio psicofisico attraverso protocolli personalizzati.

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