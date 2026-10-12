PASSO DEL ROMBO. Ancora poche settimane, poi la strada alpina chiuderà per l’inverno. Prima dello stop stagionale, il valico offre i paesaggi dell’autunno: larici ingialliti, prati dalle sfumature rosse e marroni e cime già imbiancate dalla neve. L’aria limpida apre la vista sulle montagne dell’Alto Adige, accompagnando il percorso tra i tornanti nell’ultima parte della stagione.

La strada alpina del Passo del Rombo è aperta dalle 7 alle 20. Chi intende raggiungere il valico in automobile o in moto deve quindi organizzare il viaggio entro questa fascia oraria. Lungo la salita, ogni tornante offre una prospettiva diversa sulle montagne, tra i colori della vegetazione e la neve già presente sulle cime. Il percorso richiama anche chi vuole ammirare il paesaggio autunnale.

Tra le tappe proposte c’è il Top Mountain Motorcycle Museum, che ospita circa 600 motociclette storiche e 40 automobili rare. È inoltre in corso la mostra speciale “L’epoca d’oro delle motociclette”. Il percorso comprende un cinema 4D, dove i visitatori possono vivere una salita virtuale al passo a bordo di una nuova moto KTM. Il Motorcycle Experience World si rivolge anche a chi non guida una motocicletta.

La finestra per visitare il Passo del Rombo prima della pausa invernale si sta dunque restringendo. Non è stata ancora fissata una data di chiusura, ma chi vuole godere di paesaggi mozzafiato ha ancora poche settimane per pianificare il viaggio. Prima di partire è consigliabile consultare le condizioni aggiornate della strada e le previsioni meteorologiche, tenendo conto degli orari di apertura del collegamento alpino.