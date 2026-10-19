POSTAL. Un immobile occupato abusivamente, un subaffitto in nero da 250 euro al mese e due biciclette elettriche di valore sospettate di essere rubate. È il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri di Postal, che hanno intensificato i servizi serali e notturni a pochi giorni dall'arresto di un ladro di appartamenti individuato grazie a una fotografia scattata dalle vittime.

Il primo intervento ha permesso di scoprire un 32enne di origini centrafricane che subaffittava a un connazionale un posto letto nella propria abitazione, chiedendo 250 euro mensili senza un regolare contratto. In un'altra operazione, i militari hanno sorpreso due uomini di 51 e 54 anni mentre dormivano all'interno di un edificio privato apparentemente abbandonato. Entrambi sono stati allontanati e denunciati per invasione di terreni o edifici.

Durante un controllo stradale, i carabinieri hanno fermato un 35enne alla guida di un vecchio Fiat Ducato. Nel vano di carico sono state trovate due mountain bike elettriche Cube e un monopattino. L'uomo, non riuscendo a giustificarne il possesso, è stato denunciato per ricettazione. Una delle biciclette, risultata rubata, è già stata restituita al proprietario, mentre proseguono gli accertamenti sugli altri mezzi sequestrati.

Le operazioni rientrano nel piano di rafforzamento dei controlli disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano. La Compagnia di Merano ha confermato che i servizi proseguiranno nel Burgraviato, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e alla sicurezza stradale.