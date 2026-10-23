POSTAL. Fugge all'alt della polizia locale di Lana al volante di una vecchia Fiat e, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, cerca di nascondersi in un parcheggio privato proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Postal. Protagonista della singolare vicenda un 78enne residente a Lana, denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente e con un documento contraffatto.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi lungo via Stazione, nei pressi dell'area di servizio San Marco Petroli. Alla vista di una pattuglia, l'anziano ha ignorato l'invito a fermarsi, proseguendo la marcia per sottrarsi al controllo. La fuga è però durata poco: l'uomo ha imboccato un parcheggio privato, senza rendersi conto di trovarsi proprio di fronte alla Stazione dei carabinieri.

I militari, accortisi dell'inseguimento, sono intervenuti immediatamente in supporto agli agenti della polizia locale, riuscendo a bloccare il veicolo. Dagli accertamenti è emerso che il 78enne aveva già subito il ritiro della patente per precedenti violazioni e che il documento di guida esibito durante il controllo era contraffatto.

Il falso documento è stato sequestrato e sarà sottoposto a una perizia tecnico-scientifica. Per l'anziano sono scattate la denuncia per uso di atto falso e inottemperanza all'alt, oltre alle sanzioni per guida senza patente, violazione già reiterata nel biennio. Determinante la collaborazione tra la polizia locale di Lana e i carabinieri di Postal.