POSTAL. Una presunta raccolta fondi per la realizzazione di una struttura destinata all'assistenza di persone con disabilità si è rivelata, secondo gli accertamenti dei Carabinieri, una truffa. I militari della Stazione di Postal hanno denunciato il responsabile di una onlus con l'accusa di truffa aggravata.

L'indagine è partita dalla denuncia presentata da una 75enne residente a Postal. I fatti risalgono all'estate del 2020, quando la donna, durante una vacanza nel Sud Italia, era stata avvicinata dall'uomo, che l'aveva convinta a effettuare una consistente donazione per sostenere un progetto benefico. Per reperire il denaro, la pensionata aveva persino contratto dei debiti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima aveva versato 12mila euro, convinta che sarebbero serviti per acquistare un terreno e costruire un edificio dedicato all'assistenza di persone con disabilità.

Le verifiche svolte dai Carabinieri hanno però accertato che, a distanza di anni, la struttura non è mai stata realizzata e che del progetto non esiste alcuna traccia concreta. Per questo motivo il responsabile della onlus è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

L'Arma ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni proseguiranno i controlli della Compagnia di Merano, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili e al contrasto delle truffe.