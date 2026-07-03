LAGUNDO. Due ragazzi di 15 anni, entrambi residenti nel Meranese, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Postal alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

L'episodio risale al pomeriggio del 20 aprile, all'interno del centro commerciale Algo di Lagundo. Secondo la ricostruzione dei militari, i due adolescenti avrebbero avvicinato un ragazzo di 13 anni, chiedendogli con insistenza del denaro.

Di fronte al rifiuto della giovane vittima, che avrebbe tentato di allontanarsi, i due l'avrebbero spintonata. Durante l'aggressione, uno dei due sarebbe riuscito a impossessarsi del portafoglio del 13enne, prelevando 2,50 euro prima di fuggire insieme al complice.

Scattato l'allarme al 112, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Postal, che ha prestato i primi soccorsi al ragazzo e avviato immediate ricerche nella zona. I responsabili, però, erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno avviato le indagini. La svolta è arrivata nei giorni successivi, quando durante un normale controllo del territorio hanno identificato due giovani che indossavano gli stessi abiti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale.

L'analisi dei filmati e il successivo riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima hanno consentito ai Carabinieri di attribuire con certezza le responsabilità ai due 15enni, che sono stati quindi denunciati in stato di libertà. Vittima e presunti autori della rapina risiedono entrambi nel Meranese.