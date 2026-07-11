MERANO. Restyling in vista per il Lido di Merano. Al termine della stagione, il via per i lavori di restauro del bar.Buone notizie per i tanti frequentatori del Lido di Merano, la storica struttura che si avvicina al traguardo del secolo di vita. Infatti, il bar interno verrà completamente ristrutturato, pur mantenendo intatto lo stile originale dell'epoca. Inaugurato nel 1930, il Lido ha subito diversi restauri e recenti ampliamenti, ma l'area bar è rimasta sostanzialmente quella concepita un secolo fa. Nonostante i vari interventi di messa a norma effettuati negli ultimi anni, le esigenze della ristorazione moderna e le richieste del pubblico -- che utilizza la struttura anche per feste e manifestazioni serali -- hanno reso necessario un progetto di maquillage più strutturato.

Il piano di finanziamento

Per rispondere alle esigenze dei frequentatori del Lido che nei giorni di massima si aggirano attorno alle 2.000 unità, il vicesindaco Nerio Zaccaria ha annunciato l'inserimento di un finanziamento di 300.000 euro nell'ultima variazione di bilancio. «C'è la volontà politica di seguire le richieste di finanziamento triennali di Meranarena (gestore degli impianti sportivi pubblici meranesi, ndr), a partire dalla necessità di restyling del bar al Lido comunale. Una zona che deve diventare più accogliente e che, a fine stagione estiva, verrà restaurata nel rispetto dei vincoli posti dalle Belle Arti», spiega Zaccaria. L'obiettivo è quello di ammodernare un'ala rimasta ferma agli anni '30, operando con cura e senza stravolgerne l'identità, in continuità con il lavoro già svolto da Meranarena per la messa in sicurezza della zona cucine.

Le tempistiche e le prospettive

Il confronto con i tecnici e i vertici di Meranarena inizierà già a settembre, dopo la chiusura della stagione estiva. Se l'iter procederà come previsto, per maggio 2027 i meranesi potranno usufruire di una nuova area bar, moderna e dotata di ogni comfort. L'intervento si inserisce in un percorso di costante miglioramento funzionale della struttura, che ha già visto il Lido espandersi su una superficie di 4.000 m² dedicata ai giochi e alle attività per i più piccoli. La qualità della struttura è ormai riconosciuta a livello nazionale, tanto da essere considerata dagli atleti che partecipano al Cool Swim Meeting come uno dei lidi comunali più belli d'Italia.

Le dichiarazioni dei gestori: presidente e direttrice

Luca Bordato, presidente di Meranarena, spiega le coordinate di un intervento importante. «L'idea è di rifare completamente gli interni, ovvero cucina e bar, mentre per la terrazza puntiamo a creare maggiori zone d'ombra. Rispetteremo tutti i vincoli delle Belle Arti: manterremo lo stile anni '30 unendolo a una modernità funzionale». Dal canto suo, la direttrice Sandra Zambianco aggiunge ulteriori dettagli: «Oltre al restyling del bar, dobbiamo sistemare il tetto sopra gli spogliatoi e valutare la creazione di eventuali nuove cabine moderne, magari nei pressi del parco adiacente alla zona bambini».

Interventi all'esterno

Oltre al bar, l'attenzione dell'amministrazione si sposta anche all'esterno della struttura. In seguito all'abbattimento di un grosso tronco lo scorso anno, le radici sottostanti hanno continuato a produrre vegetazione tanto da sollevare il manto stradale antistante il Lido. Le attuali transenne, necessarie per la sicurezza, stanno restringendo il passaggio pedonale. Per questo motivo, sono i frequentanti stessi del Lido a rivolgersi all'amministrazione per chiedere una migliore viabilità per i tanti giovani che entrano ed escono dalla struttura balneare. (foto Jimmy Milanese)