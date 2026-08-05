LANA. I Carabinieri della Stazione di Lana hanno eseguito nei giorni scorsi un provvedimento restrittivo nei confronti di un 25enne residente nel comune, destinatario della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il giovane stava scontando la pena in una comunità terapeutica, nell'ambito di una misura alternativa al carcere. Nelle ultime settimane, però, avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni e le regole previste dal programma di recupero.

Le inottemperanze, segnalate all'Autorità Giudiziaria, hanno portato all'emissione del decreto di revoca della misura alternativa. Il 25enne è stato rintracciato e invitato a presentarsi presso la caserma dei Carabinieri di Lana, dove, al termine delle formalità, è stato arrestato.

Successivamente è stato trasferito alla Casa circondariale di Bolzano, dove continuerà a scontare la pena residua relativa a una precedente rapina a mano armata.

I Carabinieri hanno annunciato che nei prossimi giorni proseguiranno i controlli sul territorio e le attività di ricerca delle persone destinatarie di provvedimenti restrittivi della libertà personale.