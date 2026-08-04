MERANO. I Carabinieri della Stazione di Postal hanno denunciato un cittadino magrebino senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione e ricettazione. Le indagini hanno permesso di ricostruire un singolare scambio di biciclette elettriche rubate all'interno di un garage privato.

Secondo quanto accertato dai militari, l'uomo si è introdotto nel garage dopo aver forzato l'accesso. All'interno ha lasciato una e-bike risultata poi provento di un precedente furto avvenuto nel giardino di un'abitazione della zona, del valore di circa 600 euro. Successivamente si è impossessato di un'altra bicicletta elettrica custodita nel locale, del valore di circa 5.000 euro, per poi allontanarsi.

Determinante per l'identificazione del presunto responsabile è stata l'attività investigativa dei Carabinieri, che hanno analizzato i filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza privata del garage. Dopo diversi giorni di accertamenti e confronti, i militari sono riusciti ad attribuire un'identità all'uomo, denunciandolo all'autorità giudiziaria.

La bicicletta elettrica del valore di circa 600 euro è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre sono ancora in corso le ricerche della seconda e-bike, sottratta dal garage.

I Carabinieri di Merano hanno infine ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini. Le denunce presentate dalle vittime hanno consentito di avviare le indagini e identificare il presunto autore dei reati. L'Arma invita inoltre a denunciare tempestivamente ogni episodio, a dotarsi di sistemi di videosorveglianza e allarme e a segnalare immediatamente al 112 la presenza di persone sospette nelle aree residenziali.