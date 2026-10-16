MERANO. Ruba lo smartphone a un turista tedesco e, quando viene raggiunto, lo morde al torace per riuscire a fuggire. Protagonista dell’episodio un 27enne di origini maghrebine, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri nel centro storico di Merano con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto è avvenuto in piazza Duomo, dove il giovane ha sottratto il cellulare al turista prima di allontanarsi. La vittima, insieme al fratello, lo ha inseguito e raggiunto lungo corso Libertà. A quel punto il 27enne ha reagito mordendo il proprietario dello smartphone nella parte sinistra del torace, provocandogli lievi lesioni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha bloccato il giovane. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha opposto resistenza, arrivando a colpire anche l’autovettura di servizio dei militari.

Dopo essere stato medicato in ospedale per alcune lievi ferite riportate autonomamente, il 27enne è stato trasferito al Comando provinciale di Bolzano, in attesa della convalida dell’arresto. Il telefono rubato è stato ritrovato lungo la strada e restituito al turista.