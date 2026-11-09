VIGEVANO. Una spaccata nel cuore della notte, un bottino di carte Pokémon del valore di circa 20mila euro e due giovani residenti a Merano finiti in manette. È accaduto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre a Vigevano, in provincia di Pavia, dove la polizia ha arrestato in flagranza un 23enne e un 24enne, accusati di aver preso parte al furto in un negozio specializzato in carte da collezione e giochi.

Il colpo è stato messo a segno in un’attività commerciale di via Treves. Secondo quanto ricostruito, i due giovani sono arrivati a bordo di un’automobile insieme ad altri due complici. Una volta scesi dal veicolo, hanno utilizzato una mazza per sfondare la vetrina del negozio, riuscendo a impossessarsi di 12 cofanetti di carte Pokémon, 70 carte vintage della stessa collezione e altri giochi.

L’azione è durata pochi istanti, ma l’attivazione del sistema di allarme ha consentito un rapido intervento degli agenti del commissariato di Vigevano. I poliziotti sono arrivati sul posto mentre i due giovani erano ancora presenti, riuscendo a bloccarli e ad arrestarli in flagranza. Gli altri due componenti del gruppo, invece, sono riusciti ad allontanarsi a bordo dell’automobile.

La refurtiva, per un valore complessivo stimato in circa 20mila euro, è stata recuperata e restituita al titolare dell’attività. Per i due giovani residenti a Merano sono scattate le manette, mentre gli altri due partecipanti al colpo sono riusciti a sottrarsi all’arresto.