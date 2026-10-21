SAN LEONARDO IN PASSIRIA. Ruba un portafogli da un'auto parcheggiata e si mette a fare acquisti nei negozi della zona utilizzando le carte di pagamento della vittima. Ma proprio le transazioni lo tradiscono: gli avvisi bancari arrivano sul cellulare del proprietario, che allerta immediatamente i carabinieri. In meno di un'ora i militari rintracciano il presunto responsabile, un 31enne di origini maghrebine, senza fissa dimora, denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre nel parcheggio vicino al campo sportivo di San Leonardo in Passiria. Approfittando dell'assenza del proprietario, l'uomo si sarebbe introdotto nell'abitacolo dell'auto, impossessandosi di un portafogli contenente 70 euro in contanti, documenti personali e diverse carte di pagamento. Subito dopo avrebbe raggiunto alcuni esercizi commerciali, utilizzando le carte sottratte per effettuare acquisti.

A far scattare l'allarme sono state le notifiche delle operazioni bancarie ricevute in tempo reale dalla vittima sul proprio smartphone. Il proprietario ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, fornendo indicazioni utili a ricostruire gli spostamenti del sospettato. I carabinieri della Stazione di San Leonardo in Passiria hanno così avviato le ricerche, individuando e fermando il 31enne nel giro di circa un'ora dal furto.

Durante la perquisizione i militari hanno recuperato il portafogli, i documenti e tutte le carte di pagamento, successivamente restituiti al proprietario. Mancavano soltanto i 70 euro in contanti, già spesi. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. La Compagnia carabinieri di Merano ha ribadito l'impegno nei controlli del territorio per contrastare i reati contro il patrimonio nel Burgraviato.