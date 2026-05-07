Schianto a Merano: scooter travolto dopo lo scontro tra due auto

MERANO. Pauroso incidente poco prima delle 20 di oggi, 7 maggio, sulla strada che sale verso Maia Alta, nei pressi della rotatoria del poligono. Coinvolte una Seat, un’Audi e uno scooter.

Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sarebbero scontrate e, dopo l’impatto, l’Audi avrebbe carambolato contro lo scooter che stava sopraggiungendo in direzione opposta. Il motociclista è stato sbalzato in avanti di alcuni metri, finendo violentemente sull’asfalto.

L’uomo in sella al motociclo ha riportato lesioni di media gravità, mentre due persone che viaggiavano nelle auto sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari con il medico d’emergenza e la Croce Rossa, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.