PROVES. Tragedia nei boschi di Proves, dove ha perso la vita Bruno Paris, 80 anni, di Rumo. Ieri mattina l'uomo si trovava in un bosco di sua proprietà nel pressi dei masi Körbler, per un sopralluogo in vista di alcuni lavori di taglio del legname. In un tratto molto ripido Paris, per cause ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per una trentina di metri.

Non vedendolo rientrare a Rumo per pranzo, i familiari hanno raggiunto Proves per cercarlo. Quando alle 15.30 è stato trovato il corpo per Bruno Paris non c'era più nulla da fare.





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