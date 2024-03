Scivolano con le ciaspole sulla Cima Nera: tre  feriti, uno è grave

Val venosta. Tre turisti germanici sono rimasti feriti domenica mattina, vittime di una caduta durante un’escursione con le ciaspole sui versanti della Cima Nera, vetta di 3.628 metri lungo la linea di confine tra Italia e Austria in alta Val di Slingia.

I tre erano impegnati in un’uscita in gruppo e, verso le 8, uno di loro è caduto in un passaggio stretto trascinando con sé gli altri due in una rovinosa scivolata per una ventina di metri su un terreno innevato con rocce affioranti. Due di loro se le sono cavata con ferite non gravi, il terzo compagno ha subito contusioni più gravi ed è stato elitrasportato e ricoverato all’ospedale San Maurizio a Bolzano.