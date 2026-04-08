Si nasconde da un parente a Merano, arrestato ricercato 42enne
I carabinieri lo hanno rintracciato durante controlli mirati nell’abitazione di un familiare, dove si appoggiava saltuariamente. Per l'uomo è scattato l’arresto dopo la revoca della sospensione della pena. Dove dovrà scontare otto mesi di reclusione
MERANO. Si era rifugiato a casa di un parente, in città, nel tentativo di sottrarsi all’esecuzione della pena. Ma i controlli dei carabinieri della stazione di Postal hanno permesso di rintracciare e arrestare un uomo di 42 anni, destinatario di un ordine di carcerazione.
Il provvedimento è scattato dopo la revoca della sospensione di una precedente condanna. I militari, impegnati in una serie di accertamenti mirati, sono riusciti a individuare il 42enne nell’abitazione del familiare a Merano, dove risultava presente in modo saltuario.
Una volta bloccato, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito. L’attività si è quindi conclusa con l’esecuzione dell’arresto disposto dall’autorità giudiziaria.
Al termine delle procedure, il 42enne è stato trasferito nella casa circondariale di Bolzano. Deve scontare una pena di otto mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.