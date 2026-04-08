Si nasconde da un parente a Merano, arrestato ricercato 42enne

Presentata la campagna “Fit: il movimento è salute” promossa dalla Provincia per incentivare uno stile di vita attivo. L’assessore Hubert Messner ha ricordato che “l’attività fisica è una delle forme più efficaci di prevenzione”. L’iniziativa punta a integrare il movimento nella quotidianità, con strumenti informativi e contenuti diffusi anche sui mezzi pubblici, per raggiungere tutta la popolazione.