Sinigo Sud dimenticata? «Riqualificazione in arrivo» 

MERANO. Sinigo sud, vale a dire l’ultima “frontiera” prima del confine con Postal, non è affatto dimenticata. Anzi, «è stata una delle prime situazioni sul tavolo dopo l’insediamento della giunta» sostiene Nerio Zaccaria, assessore al patrimonio. È già pronto un piano di massima per intervenire e riqualificare l’area. Fra l’altro a pressoché zero spese: saranno Giardineria e Cantiere comunale a farsi carico dei lavori.



I residenti in zona – via Nazionale, di fronte all’EcoCenter dove si trova un distributore di benzina - di recente si erano lamentati per lo stato di semi-abbandono in cui è lasciata l’area. Ma dal municipio fanno sapere che quanto prima il quadro è destinata a cambiare.

«Nel corso dei sopralluoghi» spiega Zaccaria «abbiamo verificato che con il tempo è stato sostanzialmente creato un piccolo parcheggio abusivo all’intero del cuneo verde. Vogliamo regolarizzare il posteggio, asfaltando la superficie e creando alcuni stalli. In questo modo elimineremo anche il passaggi, pure questo fuori norma, con cui alcuni automobilisti si immettono sulla vecchia statale: è pericoloso». I parcheggi potranno inoltre servire l’accesso alla rete escursionistica Labers-Montefranco che parte da dietro le case. La Giardineria si occuperà invece del verde pubblico, in particolare del boschetto.



Altro tema riguarda i pozzetti di scarico delle acque reflue riservata ai camper. La struttura è ormai obsoleta. «Serve una manutenzione straordinaria», ammette l’assessore. Ma qui il discorso si amplia, e riguarda l’opportunità di realizzare un’area camper in città. Una concessione era stata data proprio a Sinigo, ma nella parte nord della frazione, nei pressi di ponte Mangione. Un terreno privato dove però l’area non è stata creata. Si era parlato anche della parte finale del parcheggio della stazione di Maia Bassa. «Sul tema serve una discussione politica», precisa Zaccaria.



Nel frattempo, i residenti aspettano la riqualificazione e magari una pulizia straordinaria della zona verde. Non da ultimo, gli abitanti hanno chiesto maggiori controlli soprattutto durante gli orari notturni, quando la quiete è spesso turbata da schiamazzi. SIM