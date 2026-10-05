MERANO. Blitz notturno al negozio Caligula di via Portici: è stato rubato un cassetto contenente 200 euro. Nel weekend in cui, per via del Giorno dell'Unità tedesca, la città è forte meta di turismo, è emergenza furti a Merano.

Non c'è pace per i commercianti del centro storico, ripiombati nell'incubo della microcriminalità e dei furti a catena. La scia di spaccate e blitz notturni che da giorni sta tormentando il cuore della città si arricchisce di un nuovo episodio.

Il furto in via Portici

Nella notte tra venerdì e sabato, i malviventi sono tornati in azione prendendo di mira il negozio Caligula, nella centralissima via Portici. Il modus operandi ricalca un copione ormai tristemente noto: un'azione rapida e violenta, la forzatura dell'ingresso e il fulmineo assalto al registratore di cassa.

Questa volta il ladro (o i ladri) è riuscito a scappare con un bottino di 200 euro in contanti. Dalle immagini delle videocamere si vede un solo soggetto forzare l'entrata per impossessarsi del cassetto contenente i 200 euro. Ma non è escluso che un altro soggetto abbia funto da palo.

Se la cifra sottratta appare in un certo senso contenuta, sono da considerare anche i danni materiali, per non parlare del clima di forte ansia che attanaglia tutti gli esercenti della zona.

Colpi in serie

L'incursione sotto i Portici rappresenta soltanto l'ultimo tassello di un'escalation di furti nel centro di Merano che sta mettendo a dura prova le forze dell'ordine e la serenità cittadina. Soltanto poche ore prima, Merano aveva vissuto un'altra notte di emergenza, segnata da tre tentativi di furto in rapida successione a pochi metri di distanza l'uno dall'altro.

In quel primo blitz erano state prese di mira la Farmacia Centrale di via Fossato Molini, la pizzeria Hellweger di piazza Duomo e il negozio d'intimo Mey in corso della Libertà.

Alla Farmacia Centrale, poco dopo mezzanotte, due individui con il volto coperto avevano forzato la serranda e il portone d'ingresso a vetri. L'intrusione era fallita unicamente per il tempestivo intervento della vigilanza e dei Carabinieri. La titolare, la dottoressa Ursula Niederegger, pur sollevata dal mancato furto, aveva espresso amara preoccupazione per i notevoli danni provocati.

Negli stessi frangenti, le telecamere della pizzeria Hellweger mostravano due giovani impegnati in una spaccata a volto quasi scoperto attorno alle 23, mentre al negozio Mey si tentava di scardinare la porta d'accesso con l'ausilio di un piede di porco.

Ora, con il colpo riuscito nel negozio Caligula, l'allarme tra i commercianti è salito alle stelle. Gli inquirenti stanno vagliando attentamente le immagini di videosorveglianza di via Portici per verificare se ad agire sia stata la stessa coppia di giovani dei colpi precedenti.

Dalla comunità locale si innalza una richiesta unanime: servono presidi fissi e pattugliamenti notturni per fermare questa continua scia di colpi nel centro di Merano. J.M.