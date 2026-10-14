MERANO. Estendere lo sconto del 30% a tutti i biglietti e abbonamenti delle Terme Merano per le persone con disabilità e garantire l’ingresso gratuito agli accompagnatori di chi ha un’invalidità totale e percepisce l’indennità di accompagnamento. È la richiesta dei consiglieri provinciali dei Verdi Madeleine Rohrer, Brigitte Foppa e Zeno Oberkofler, contenuta in una proposta presentata da Rohrer per rendere più accessibile la struttura.

Attualmente, spiegano i Verdi, la riduzione del 30% viene applicata soltanto ai biglietti singoli e non agli abbonamenti. Con una tessera da dieci ingressi, il vantaggio economico per una persona con invalidità civile si riduce a pochi euro complessivi. La proposta punta a estendere lo sconto a tutte le tariffe per chi ha un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Un secondo punto riguarda gli accompagnatori delle persone con invalidità al 100% e indennità di accompagnamento. Oggi, anche quando l’assistenza è indispensabile per accedere alla struttura, devono essere acquistati due biglietti, seppure a tariffa ridotta. I Verdi chiedono quindi la gratuità dell’ingresso per l’accompagnatore, evitando ulteriori costi a chi non può usufruire autonomamente dei servizi.

«L’accessibilità non riguarda soltanto l’assenza di barriere architettoniche, ma anche la possibilità concreta di usufruire dei servizi», sottolinea Madeleine Rohrer. Per la consigliera, una struttura a partecipazione pubblica deve garantire condizioni eque: «Avere bisogno di assistenza non dovrebbe comportare costi aggiuntivi». L’obiettivo è eliminare anche le barriere economiche che limitano l’accesso alle Terme.