MERANO. Prevenire l’erosione, consolidare i terreni e preservare il paesaggio dell’area sciistica ed escursionistica di Merano 2000. Sono gli obiettivi al centro del sopralluogo annuale che ha riunito istituzioni e gestori per verificare gli interventi in corso, esaminare quelli programmati e concordare i prossimi passi. Quest’anno particolare attenzione è stata dedicata anche al cantiere della nuova cabinovia Kesselberg.

Alla verifica hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Avelengo, dell’Ufficio Sistemazione Bacini Montani, dell’Ispettorato forestale di Merano, Bolzano e Sarentino, dell’Interessenza d’Alpeggio e della Merano 2000 Funivie spa. «È molto importante recarsi regolarmente direttamente sul territorio per verificare dove sia necessario intervenire e quali siano concretamente le misure da adottare», sottolinea il presidente Andreas Zanier, richiamando il valore della collaborazione.

Tra le attività eseguite ogni anno figurano la concimazione delle superfici già rinverdite e la manutenzione delle recinzioni per il pascolo realizzate dall’Ufficio Sistemazione Bacini Montani. Altri interventi riguardano il ripristino di una vegetazione adatta alle caratteristiche dei luoghi e la stabilizzazione della pista di servizio nel tratto Kuhleiten–Sant’Osvaldo.

Per la cabinovia Kesselberg, il completamento dei lavori è previsto per la stagione invernale 2027. La pianificazione condivisa punta a coordinare lo sviluppo dell’area con la prevenzione dei pericoli naturali e la conservazione del paesaggio, attraverso la cura delle superfici e il consolidamento dei terreni.