TESIMO. È il noto gioielliere di Lana, Günter Plunger, di 80 anni, l'uomo trovato morto l'altra sera in località Schönegg, nel comune di Tesimo, dopo l'allarme che ha fatto scattare una complessa operazione di ricerca. L'uomo, titolare della storica gioielleria e orologeria di via Gries a Lana, è stato rinvenuto senza vita in fondo a un dirupo nel quale era precipitato durante un'escursione in montagna.

La notizia della tragedia ha suscitato profondo cordoglio a Lana, dove Plunger era molto conosciuto e stimato, non solo per la sua attività commerciale, ma anche per il suo carattere cordiale e la disponibilità nei confronti dei clienti. Da decenni rappresentava un punto di riferimento per chi cercava competenza e professionalità nel settore della gioielleria e dell'orologeria.





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