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CERMES. Un'altra tragedia sul lavoro scuote l'Alto Adige. Un uomo ha perso la vita oggi, 16 luglio, dopo essere stato travolto dal trattore con cui stava lavorando.
L'allarme è scattato alle 12.40. Secondo le prime informazioni, il mezzo agricolo avrebbe investito la vittima durante le operazioni di lavoro. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare.
Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca, la macchina medicalizzata, i vigili del fuoco di Lana e Cermes, oltre ai carabinieri.
Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause della tragedia.