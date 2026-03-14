Travolto sulle strisce da uno scooter che consegnava pizze
Un uomo del posto è stato investito in via IV Novembre. Il 77enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale, ferito anche il giovane alla guida, un ragazzo di 17 anni
MERANO. Un uomo di 77 anni è stato investito nella serata di oggi, 14 marzo 2026, in via IV Novembre, attorno alle 18.20. Secondo le prime informazioni, il pedone stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stato urtato da uno scooter adibito alle consegne di pizze.
Alla guida del mezzo c’era un minorenne di 17 anni, rimasto a sua volta ferito in modo lieve nell’impatto. La dinamica esatta dell’incidente dovrà essere ricostruita con precisione, ma l’urto ha avuto conseguenze soprattutto per il pedone.
L’uomo, residente in zona, è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Merano.
Più contenute invece le conseguenze per il giovane conducente dello scooter, che avrebbe riportato ferite leggere. Resta ora da chiarire nel dettaglio quanto accaduto nei pressi dell’attraversamento pedonale.