PRATO ALLO STELVIO. Guidava l'automobile del padre senza patente e con appena 13 anni. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia locale di Prato allo Stelvio, che durante un controllo hanno fermato il giovanissimo conducente, rimasto subito senza spiegazioni davanti agli operatori.

L'episodio risale all'ultimo fine settimana di giugno. Il ragazzino era riuscito a mettersi al volante dell'auto del padre e a circolare per le strade del paese in pieno giorno, nonostante la sua età rendesse impossibile il conseguimento della patente di guida.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Prato allo Stelvio ha intimato l'alt al veicolo. Gli agenti, notando subito la giovanissima età del conducente, hanno effettuato gli accertamenti, risalendo all'identità del proprietario dell'auto, il padre del tredicenne.

Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa che può variare da 2.257 a 9.032 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se dovesse emergere che il ragazzo aveva il consenso dei genitori a utilizzare l'auto, il Codice della strada prevede inoltre una sanzione aggiuntiva per incauto affidamento, compresa tra 397 e 1.592 euro.