MERANO. Il nuovo tunnel di Monte Benedetto rappresenta un importante passo avanti per la viabilità di Merano, ma la sua apertura rischia di avere conseguenze sul vicino Comune di Marlengo. A sollevare la questione è Süd-Tiroler Freiheit, che chiede alla Provincia di intervenire per limitare il possibile aumento del traffico, del rumore e dell'inquinamento.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche il consigliere provinciale Bernhard Zimmerhofer e la rappresentante del partito in Val Venosta Karin Meister. Entrambi hanno espresso apprezzamento per l'opera, che comprende la circonvallazione di Merano e un parcheggio sotterraneo ricavato in caverna, sottolineando i benefici attesi per residenti e pendolari.

Resta però aperta la questione di Marlengo, dove l'amministrazione comunale teme un incremento del traffico stimato in circa 10mila veicoli al giorno. Un aumento che, secondo le preoccupazioni espresse, potrebbe tradursi in maggiori emissioni e in un aggravamento dell'inquinamento acustico.

«Quello che rappresenta un vantaggio per alcuni non deve trasformarsi in uno svantaggio per altri», è la posizione espressa da Süd-Tiroler Freiheit. Tra le possibili soluzioni viene indicata la copertura di circa un chilometro della superstrada MeBo, per ridurre l'impatto del traffico sulle aree abitate.

Per portare la questione all'attenzione della Giunta provinciale, Zimmerhofer ha presentato un'interrogazione in Consiglio provinciale. Il partito chiede che, dopo l'inaugurazione del tunnel, venga affrontato rapidamente anche il problema delle conseguenze sulla viabilità e sulla qualità della vita a Marlengo.