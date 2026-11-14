BOLZANO. Dietro la sanzione da 805 milioni di euro inflitta a Meta dal Garante per la protezione dei dati personali c'è una segnalazione partita proprio da Bolzano. A far scattare l'inchiesta, nel luglio 2025, è stato infatti il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) altoatesino, che ha portato all'attenzione dell'Autorità il funzionamento di una particolare funzione dell'applicazione Facebook per dispositivi Android. Una vicenda che coinvolge circa 20 milioni di utenti italiani e che ha portato a una delle più pesanti sanzioni nei confronti del colosso tecnologico.

Al centro degli accertamenti la funzione "Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook", disponibile dal 2023, che propone fotografie e video presenti nello smartphone come possibili contenuti da pubblicare. Secondo il Garante, Meta ha avuto accesso a immagini, filmati e relativi metadati senza un consenso specifico e senza fornire informazioni adeguate agli utenti.

L'istruttoria, avviata grazie alla segnalazione bolzanina e accompagnata da un'analisi tecnica dell'Autorità, ha evidenziato diverse criticità. In particolare, "l'accesso alla galleria viene richiesto con un'unica autorizzazione, valida per l'intera app e per più funzioni con esigenze diverse". Inoltre, l'autorizzazione era preceduta da un avviso generico, "abilitare altre funzioni", che non permetteva di comprendere pienamente le conseguenze della scelta. La funzione risultava anche attiva per impostazione predefinita.

Un'autorizzazione completa, ha spiegato il Garante, permette potenzialmente all'applicazione di leggere l'intero archivio fotografico del telefono, anche in modo permanente. L'Autorità ha ricordato che "qualsiasi accesso alle informazioni che contiene richiede quindi un consenso libero e informato, a prescindere dalla trasmissione dei dati o dall'esistenza di un danno".

Ora Meta dovrà adeguarsi entro 60 giorni, introducendo una richiesta di consenso distinta e specifica, informando chiaramente gli utenti e mantenendo la funzione disattivata per impostazione predefinita. La società dovrà comunicare al Garante entro 30 giorni le iniziative avviate ed entro 90 giorni le misure adottate. L'Autorità ha inoltre precisato che il procedimento non riguarda l'eventuale utilizzo delle immagini per addestrare l'intelligenza artificiale, circostanza negata da Meta.

Nella determinazione della sanzione hanno pesato il numero degli utenti coinvolti, la durata della violazione, un precedente provvedimento del 2019 e la scarsa collaborazione durante l'istruttoria. Le modifiche introdotte successivamente sono state considerate attenuanti, ma giudicate tardive. La segnalazione partita da Bolzano ha dunque dato origine a un procedimento di rilievo nazionale, con conseguenze per milioni di utilizzatori di Facebook.