BOLZANO. Domani, 9 luglio, l'Alto Adige entrerà nella terza ondata di calore dell'estate. Secondo le previsioni del Meteo Alto Adige, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con un deciso aumento delle temperature grazie all'espansione dell'anticiclone nord-africano.

La giornata sarà caratterizzata dal passaggio di qualche nube medio-alta senza conseguenze. Solo lungo la cresta di confine la nuvolosità sarà più compatta e, verso sera, non si escludono brevi piovaschi. In molte vallate soffierà il Föhn, mentre le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 26 e 34 gradi, con punte fino a 33 gradi nella conca di Bolzano.

Tra venerdì e il fine settimana il caldo diventerà ancora più intenso. L'anticiclone africano favorirà un clima afoso su gran parte del territorio, anche se nelle ore più calde resterà una lieve instabilità atmosferica. Soprattutto in montagna e nelle zone prealpine potranno svilupparsi annuvolamenti cumuliformi accompagnati da brevi temporali di calore.

Le temperature rimarranno elevate anche in quota, con lo zero termico previsto attorno ai 4.600 metri, confermando l'arrivo di una massa d'aria particolarmente calda che accompagnerà l'Alto Adige per tutto il fine settimana.