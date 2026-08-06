VALLE AURINA. Dopo il violento nubifragio che ha provocato la colata detritica nella zona di Gisse, tra Lutago e San Giovanni, l'attenzione resta puntata sul meteo. Secondo l'esperto Dieter Peterlin, le analisi radar indicano che sul territorio interessato sono caduti localmente oltre 50 millimetri di pioggia. Nelle prossime ore è previsto un cambio di masse d'aria che potrebbe favorire lo sviluppo di nuovi temporali, anche di forte intensità.

Intanto proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza. Numerosi escavatori e mezzi pesanti sono impegnati nella rimozione delle enormi quantità di fango e detriti per ripristinare la viabilità sulla strada della Valle Aurina, che rimane ancora interrotta all'altezza di Gisse. I Vigili del Fuoco mantengono un cauto ottimismo sulla possibilità di riaprire la provinciale nel corso della giornata.

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Restano circa 50 persone ospitate nella sala polifunzionale di Lutago, dove sono assistite dalla Croce Bianca, dai Vigili del Fuoco Volontari, dagli psicologi dell'emergenza e da un medico d'urgenza. Gli ospiti dell'albergo evacuato a scopo precauzionale hanno invece già potuto fare rientro nella struttura.

I collegamenti con la parte alta della valle sono ancora limitati: gli autobus di linea raggiungono soltanto Campo Tures, mentre i sentieri escursionistici nell'area del Rio Rosso restano chiusi.

Sul posto continuano a operare i Vigili del Fuoco Volontari di San Giovanni, Lutago, Cadipietra, Campo Tures, Molini di Tures, Riobianco e Predoi, supportati da droni, torri faro e autoscala. Sono inoltre impegnati il Centro operativo distrettuale, il Centro operativo comunale, il Soccorso Alpino della Valle Aurina e la Croce Bianca con la Squadra di pronto intervento.